Cinco años de cholismo, en diez frases

21 de diciembre de 2011. El Albacete da la sorpresa y elimina al Atlético de Madrid de la Copa del Rey con su triunfo en el estadio Vicente Calderón (0-1). Al día siguiente, el club rojiblanco comunica la destitución de Gregorio Manzano y empiezan a surgir rumores sobre quién sería el nuevo entrenador.

En las quinielas aparece Diego Pablo Simeone, un exjugador colchonero sin experiencia como técnico en la élite mundial, pues hasta entonces había dirigido en Italia al Catania y en Argentina al Racing de Avellaneda, al que había hecho subcampeón del torneo Apertura, además de a Estudiantes, River Plate y San Lorenzo de Almagro. Y los rumores se acaban confirmando: Simeone regresa al Atlético de Madrid, ahora como entrenador. El Cholo llega con la carta de libertad y firma un primer contrato de una temporada y media, hasta el 30 de junio de 2013.

Acertó de pleno la entidad del Manzanares con la contratación del técnico bonaerense, de 41 años. Con el Mono Burgos —otro exjugador rojiblanco— como ayudante y Óscar El Profe Ortega como preparador físico, Simeone ha devuelto al Atlético el gen competitivo que había perdido muchos años atrás y, sobre todo, lo había convertido en un equipo ganador. Atrás quedaban los tiempos del Pupas.

Los últimos éxitos antes de la llegada de Simeone al banquillo se remontaban a la temporada 1995/96 con la conquista del doblete —Liga y Copa—. Desde entonces, los colchoneros han deambulado por el fútbol español y europeo con más pena que gloria. Y no sólo en el plano deportivo, sino también en el institucional. Una intervención judicial, un descenso a Segunda División —que duró dos temporadas—, el hecho de perder casi todos los derbis contra el Real Madrid... todo eran desgracias para el Atlético. Hasta la llegada de Simeone, exceptuando los títulos de la Europa League y la Supercopa de Europa conquistados en 2010, con Quique Sánchez Flores —hoy técnico del Espanyol— como entrenador.

Pero con Simeone llegó el auténtico cambio. Bajo su tutela, el equipo ha conquistado cinco títulos —Europa League y Supercopa de Europa en 2012, Copa del Rey en 2013 y Liga y Supercopa de España en 2014—, además de haber alcanzado dos finales de Champions —perdidas ambas contra el Real Madrid, en Lisboa en 2014 y en Milán en 2016—, haber recuperado su puesto entre los clubes más importantes de España y uno de los grandes de Europa y, además, cambiado la tendencia perdedora en los derbis contra el Real Madrid, llegando a ganarle la mayoría de ellos pese a las derrotas en Da Luz y el Giuseppe Meazza.

No sólo eso, sino que, además, el Cholo ha convertido en auténticas estrellas mundiales a jugadores que parecían del montón. El caso más significativo es el de Diego Costa, que actualmente brilla en el Chelsea y que algún día podría regresar a Madrid. Además, también ha devuelto la confianza necesaria a un jugador que parecía estar ya casi jubilado como es Fernando Torres.

Actualmente, con su futuro en el aire —acaba contrato con el club en junio de 2018—, el Cholo goza de un indudable crédito en el seno del Atlético de Madrid. Desde luego que se lo ha ganado a pulso.

Pero más allá de todos sus méritos deportivos, Simeone también ha dejado frases que han pasado a los anales del fútbol, como el "partido a partido" o aquella de que la Liga parecía "peligrosamente preparada" para el Real Madrid.

A continuación recordamos las diez mejores perlas del Cholo en los cinco años que lleva como entrenador del Atlético de Madrid:

1. "Sé la exigencia que tiene el Atlético. No me asusta, me entusiasma como todas las situaciones que generan desafíos. Esta es una más (...) Nos gusta un equipo agresivo, un equipo fuerte, aguerrido, contragolpeador. Lo que nos llevó a los atléticos a identificarnos con esta gloriosa camiseta", dijo en su presentación como entrenador rojiblanco, el 27 de diciembre de 2011.

2. "Los jugadores lo tienen claro. El jugador sabe que depende siempre del partido que viene, que todo lo que pasó, sea bueno o malo, queda atrás y que siempre se tomará en consideración lo que uno va a hacer. El camino está marcado y es partido a partido", en una rueda de prensa el 26 de enero de 2012 en la Ciudad Deportiva de Majadahonda, tras ganar a la Real Sociedad.

3. "Es una situación personalmente muy fuerte por todo lo que quiero al club, por todo lo que me jugaba, la afición esperaba esto de mí, así que me pone feliz. Me siento feliz de entregar al Atlético de Madrid un nuevo campeonato como entrenador", afirmó tras ganar su primer título, la Liga Europa de 2012 por 3-0 ante el Athletic Club, el 9 de mayo de 2012 en Bucarest (Rumanía).

4. "Lo que más contento me pone es que mañana habrá un montón de pibes con la camiseta del Atlético en Madrid", después de derrotar al Chelsea inglés en la final de la Supercopa de Europa, por 1-4, el 31 de agosto de 2012 en Mónaco.

5. "Ganar en el Bernabéu una nueva final, empezando perdiendo y contra un equipo súper poderoso habla maravillas de este equipo. Hoy será inolvidable en el tiempo. En los años se recordará por mucho tiempo una victoria de esta forma", afirmó después del título de la Copa del Rey contra el Real Madrid en el Bernabéu (1-2), el 18 de mayo de 2013.

6. "No es solamente una Liga: muchachos, mujeres, es algo más importante lo que les transmiten estos jugadores. Que si se cree y se trabaja, se puede. Así que arriba todos", dijo en la celebración del título de Liga en la fuente de Neptuno en Madrid, el 18 de mayo de 2014.

7. "Hoy el partido no merece una lágrima, porque cuando uno da todo hay que tener la cabeza arriba (...) Hoy nos tocó la parte de la derrota, pero con la tranquilidad de haber dado todo. El equipo respondió. Eso nos engrandece y a prepararnos para seguir compitiendo. Los demás ya saben que el Atlético compite", declaró después de la derrota en la final de la Liga de Campeones ante el Real Madrid (4-1), el 24 de mayo de 2014 en Lisboa (Portugal).

8. "El Madrid no puede estar, después de siete años, sólo con una Liga. Este año la veo complicada para que la gane otro que no sea el Madrid. Veo la próxima Liga peligrosamente preparada para el Real Madrid. Tristemente", dijo el 9 de junio de 2015, haciendo balance de la temporada anterior.

9. "¿Qué le digo a la gente? Que la única manera de seguir insistiendo es trabajando. Es un momento para pensar de parte mía. Y en este momento estoy", declaró tras la final de la Liga de Campeones perdida en los penaltis contra el Real Madrid en Milán, el 28 de mayo de 2016, sembrando así dudas acerca de su futuro en el Atlético.

10. "Tengo contrato y mi ilusión siempre es hacer lo mejor para el equipo, para el club... La verdad que me da la sensación que uno siempre tiene que estar tratando de contarle a la gente cosas que se suenen lindas; 'me voy a quedar, voy a estar...' A la gente le digo que yo vivo el partido a partido desde que llegué hace cinco años y no voy a cambiar", afirmó en rueda de prensa el 16 de diciembre de 2016 sobre su futuro.