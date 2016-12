XaviHernández comparecía este miércoles en rueda de prensa en Gerona, horas antes del partido que Cataluña y Túnez disputaron en Montilivi (3-3, con victoria del combinado norteafricano en la tanda de penaltis), y aseguraba que siempre es "un honor" defender los colores de la selección catalana."Me hace especial ilusión volver después de un año y medio a Cataluña y reencontrarme con excompañeros. Creo que será un partido competido y vistoso en el que ambos equipos tenemos el objetivo de la victoria", ha asegurado el jugador de Tarrasa, que desde hace un año y medio juega en la Liga de Qatar, en las filas del Al-Sadd.

Preguntado por una posible independencia de Cataluña y por la posibilidad de que la selección de esta comunidad autónoma pueda algún día disputar partidos oficiales, el jugador quiso desmarcarse de la polémica. "Ahora debemos disfrutar como podemos del deporte catalán, veo complicado jugar partidos oficiales porque no podemos decidir, estamos dentro de un proceso y el tiempo lo dirá", afirmaba.

"No puedo hablar mal de nada. Ni de Cataluña, lógicamente, que es mi tierra, ni de España, que me ha acogido siempre bien.He ido a la selección española y estoy orgulloso de haber ido y de lo mucho que he disfrutado, y de lo mucho que hemos ganado esta generación. El tema político me interesa poco. Si me tengo que mojar, me mojaré como ciudadano pero no como persona pública", dice Xavi.