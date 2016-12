García Pitarch: "Pensé en dimitir pero ahora eso sería una cobardía extrema por mi parte"

El director deportivo del Valencia, Jesús García Pitarch ha comparecido en el día de hoy en la sala de prensa de Paterna para explicar su punto de vista sobre la dimisión del técnico italiano Cesare Prandelli en la tarde de ayer. El valenciano ha hablado de "más responsabilidad para tomar ciertas decisiones" en clara alusión al técnico dimitido, frase que está de acuerdo con el comunicado del equipo en el que mostraba su "sorpresa por esta decisión tan inesperada".

García Pitarch ha explicado que pensó en dimitir "porque ha dimitido el entrenador al que yo he apoyado pero también pensé que era una cobardía marcharme. No pienso hacerlo en este momento. No es normal abandonar el barco ahora". Preguntado por lo contrario, por si la cobardía no era permanecer en el club, García Pitarch dijo tajante "He ganado dos Ligas y una Copa de la UEFA con este equipo como director deportivo. En las buenas, estuve, en las malas, también tengo que estar"

Pitarch aprovechó para pedir apoyo a todos los valencianistas y ratificó a todos los presentes la voluntad de que Voro es el nuevo jefe deportivo y "es la persona con la que debe estar todo el mundo".

El director deportivo del Valencia tuvo un mensaje también para todos los aficionados el club. "Nadie debe renegar del sentimiento. El club pertenece a los que viven el club, al sentimiento valencianista. Pero ahora la propiedad del club está en manos del señor Lim. No hay más que hablar".

El martes Voro dirigirá al equipo ante el Celta en el partido de ida de los octavos de final de la Copa del Rey