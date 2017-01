En su primera rueda de prensa de 2017, Diego Pablo Simeone confirmó que continuará en el Atlético de Madrid la próxima temporada: "Digo lo mismo que Miguel Ángel Gil Marín: tengo contrato por un año más. Los futbolistas y los hinchas me van a tener que seguir sosteniendo o soportando, lo que quieran elegir", aclaró. De esta forma, se terminan los rumores sobre una posible salida del entrenador del Atlético tras su amago el pasado verano tras perder la final de la Champions League ante el Real Madrid.

Simeone regresó a la capital de España tras una vacaciones en las que ha desconectado: "Me aislé de todo, estuve con mi familia, mis hijos, y no vi televisión ni oí radio. Han sido unos días fantásticos y vuelvo con energía renovada e ilusión para todo lo que se viene, tanto esta temporada como en el estadio nuevo".

El Atlético de Madrid jugará mañana ante Las Palmas la ida de octavos de final de la Copa del Rey y una de las dudas que rodea al equipo es la posición de Juanfran ya que el español ha jugado de extremo en los dos últimos partidos. "Ustedes me conocen: en el tiempo hay pocas cosas que mantenemos. De mitad de cancha hacia adelante siempre buscamos diferentes soluciones o alternativas. Entendemos que Juan en esa posición puede dar cosas importantes, porque siempre ha sido muy profundo y uno de los mejores asistentes del equipo. Saúl o Koke lo han hecho, pero no son de la posición, y a Carrasco no le gusta jugar ahí. Estamos buscando gente que sienta la necesidad y ambición de lastimar por ese lado. Pensamos que Juan puede hacerlo en este partido y va a jugar".

Carrasco, fuera de la convocatoria

El belga Yannick Carrasco es baja por una leve peritendinitis en el tendón de Aquiles izquierdo para el partido de ida de los octavos de final de la Copa del Rey contra Las Palmas, con lo que no entró en la convocatoria de 18 futbolistas de Diego Simeone.

El jugador, que no participó en el entrenamiento matutino en la Ciudad Deportiva de Majadahonda y fue sometido a pruebas en la clínica Fremap de la misma localidad madrileña, está "pendiente de evolución", aunque, de momento, ya no viaja este lunes por la tarde para el encuentro de este martes en el estadio de Gran Canaria.

Tampoco viajan el centrocampista ghanés Thomas Partey, que se trasladará en las próximas horas a la concentración de su selección para la Copa África; el italiano Alessio Cerci, que sigue su plan específico para alcanzar el ritmo físico tras su reaparición en competición del pasado 20 de diciembre; el portugués Tiago Mendes, el esloveno Jan Oblak y el argentino Augusto Fernández, lesionados.