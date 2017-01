Que un futbolista profesional anteponga su propias prioridades a las de un club, es algo habitual. Que suceda lo contrario, es noticia por las pocas ocasiones en las que se produce. Weligton, capitán del Málaga, ha realizado un gesto inusual en el mundo del deporte y más en el fútbol donde se mueve tanto dinero.

En un hecho desconocido en este deporte, el defensa brasileño ha cedido su ficha para que el club pueda reforzarse en este mercado de invierno. El conjunto andaluz tiene ya a tres jugadores extracomunitarios en la plantilla y para que pueda fichar a Peñaranda, delantero de Venezuela, ha cedido su plaza renunciado a su ficha. Es un gesto que demuestra el amor que tiene por el club donde milita desde el 2007.

Weligton está desaparecido esta temporada y no acaba de recuperarse de los problemas que tiene en el menisco e incluso podría incluso retirarse a corto plazo si no consigue cambiar su situación. Pese a estar lesionado, este gesto no se ha visto en otro futbolista. Weligton, sí acepta el Málaga la propuesta, no cobraría su sueldo durante los meses que queda de temporada.

Esto es lo que dice el comunicado del jugador:

"A todo el malaguismo: En varias oportunidades he dejado clara mi postura, que el día que no me viera para jugar o que el club no contara conmigo, no tendría problema en ceder mi ficha.

Durante estos meses he luchado para recuperarme de mi lesión, pero no es el momento de pensar en mí. Por eso, quiero dejar claro a todos que si el club lo ve necesario para hacer algún fichaje, me pongo a su disposición.

Soy y seré siempre malaguista y malagueño y creo que el club debe estar siempre por encima de todo y de todos".