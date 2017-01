Ibrahimovic desvela la gran diferencia entre Mourinho y Guardiola

Que José Mourinho y Pep Guardiola son dos de los técnicos Top del mundo del fútbol es algo que refleja su trayectoria. El debate sobre quien de los dos es mejor entrenador está siempre encima de la mesa.

Lo que esta claro es que el estilo de ambos es muy diferente. Ibrahimovic ha tenido la suerte de coincidir con ambos entrenadores. Con estilo, el sueco tira un dardo venenoso a Pep Guardiola. Según Zlatan, la principal diferencia entre ambos es que uno, Mourinho, es directo con sus jugadores, mientras el otro, Pep, no lo es.

En el mundo del fútbol, como en la vida misma, hay gente que va de cara y es valiente incluso para decir cosas que no son agradables -a un jugador no es sencillo decirle que no cuentas con él, que no le puedes prometer minutos o que has perdido la confianza que tenías en él-, mientras otros prefieren endulzar los oídos a todo el plantel y utilizar la técnica del avestruz -bajar la cabeza y que sea otro el que transmita las noticias menos agradables- cuando vienen mal dadas.

Hay que recordar que, como bien apunta en su biografía, Ibrahimovic se sintió el patito feo en Barcelona. En cuanto Guardiola -Pep fue el que se empeño en ficharle- se dio cuenta que su estilo de juego no casaba con el de Leo Messi, defenestró al sueco y le retiró la palabra. En vez de ir de frente y decirle las cosas claras, le evitaba.

Otro de los técnicos que tiene fama de no ser nada claro es Víctor Fernández. El aragonés amargó la existencia de Boban -uno de los mejores jugadores croatas de la historia- en Vigo, prometiendo cosas que jamás cumplió. Era su segundo entrenador el que iba a explicarle a la leyenda del Milán las decisiones técnicas, ya que el bueno de Víctor tenía alergia al conflicto.

Sin embargo, uno de los entrenadores españoles que mejor valorado está por los jugadores a los que ha dirigido, es José Luis Mendilibar. El vasco, siempre de cara, no se le caen los anillos por decir lo que piensa. Por mucho que duela.

Diferentes formas de actuar, como en en todo ámbito de la vida, que igual no te hacen ser mejor o peor entrenador, pero que sin duda, los jugadores valoran.