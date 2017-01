El Real Madrid ha sido uno de los grandes triunfadores en la gala de la FIFA celebrada este lunes en Zúrich. No sólo por el premio The Best a Cristiano Ronaldo como mejor jugador de 2016, sino también por la inclusión de cinco futbolistas blancos en el once ideal del año pasado: el propio Ronaldo, además de Sergio Ramos, Marcelo, Kroos y Luka Modric.

Encabezando la expedición blanca ha estado Florentino Pérez, y el presidente madridista atendía la llamada de El Primer Palo, el programa deportivo nocturno que Juanma Rodríguez dirige y presenta en esRadio, para mostrar su felicidad por este nuevo éxito del madridismo.

"Cinco jugadores han salido agraciados con esta inclusión en el once ideal. Es el reconocimiento a un trabajo en una temporada muy buena. El reconocimiento también al esfuerzo, el sacrificio y la ilusión. Y ahí vemos a cinco jugadores del Real Madrid. Nos sentimos muy orgullosos de este equipo", apuntaba Florentino Pérez, que también quiso quitar importancia a la ausencia de Gareth Bale de ese once ideal.

Preguntado por el The Best a Cristiano, el dirigente madridista destacaba que se trata de un premio más de los "tantos que le han dado" este año. "El Balón de Oro, el de Dubai, el de la UEFA, ahora The Best... ha sido el año en que ha sido unánime el reconocimiento hacia este jugador que es único, un referente en el mundo del fútbol y que está marcando una época. Estamos muy orgullosos de que Cristiano Ronaldo juegue en este equipo", decía.

Florentino dice sentirse "muy orgulloso de estos jugadores" y hace hincapié en Cristiano por haber ganado un premio -The Best- que es "el no va a más, y encima en su primera edición". "Yo como presidente estoy muy orgulloso, pero lo que más me interesa es que estén orgullosos los madridistas, que sepan que tenemos un equipo con los mejores jugadores del mundo en cada puesto", añadía.

Por último, Florentino Pérez se refería a la designación, hace ya un año, de Zinedine Zidane como entrenador del primer equipo del Real Madrid y a todos los éxitos conseguidos por el técnico francés. "Con la misma normalidad que tenía cuando era jugador, está actuando también como entrenador. Con un gran conocimiento del vestuario y con experiencia por haber sido uno de los grandes", apunta sobre Zizou.

"En su momento uno tiene que tomar decisiones, pero eso es la vida. Pasa en mi empresa (ACS), en el club, y con él teníamos menos posibilidades de equivocarnos. Zidane está demostrando con absoluta normalidad que es un grande", finalizaba.