Luka Modric está "muy contento". A sus 31 años, en plena madurez futbolística, el centrocampista croata está viviendo una de sus mejores temporadas en el Real Madrid. La cosa va viento en popa tanto a nivel colectivo como en el plano individual.

Y el jugador balcánico quiso compartir esta felicidad con Juanma Rodríguez en El Primer Palo, el programa deportivo nocturno de esRadio, tras asistir a la gala de la FIFA en Zúrich (Suiza), en la que se ha entregado el premio The Best a Cristiano Ronaldo como mejor futbolista de 2016. "Es un jugadorazo, merece este premio", decía el portugués un Modric que ha sido incluido en el once ideal de la FIFA junto a otros cuatro madridistas: Sergio Ramos, Marcelo, Kroos y el propio Ronaldo.

Y es que el Madrid ha vivido una temporada "impresionante" tras haber conquistado tres títulos -Champions, Supercopa de Europa y Mundial de Clubes-. El croata dice que están "muy contentos", pero espera que el año 2017 "sea mejor aún".

Respecto a su inclusión en el once ideal, Modric dice que "los premios individuales son bonitos y significan mucho porque son una recompensa al trabajo de todo el año", aunque también hace hincapié en que lo realmente importante son los títulos colectivos".

Quien no figura en ese once ideal es Gareth Bale, y al respecto Modric dice que el galés "merecía estar aquí", aunque también recuerda que "son votos" y pide respetar la opinión de quienes han votado.

Por último, el jugador balcánico dice estar "muy contento porque juego en el mejor club del mundo". "Tenemos unos aficionados impresionantes que nos apoyan en cada partido. Estamos en un momento de forma magnífico, pero hay que seguir trabajando para ganar títulos", zanjó Modric en esRadio.