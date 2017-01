0-2 en la ida, ambiente frío, muchas rotaciones en ambos equipos e incluso un conjunto, el que tenía que remontar, que se permitió el lujo de jugar con uno menos más de diez minutos en la primera parte por no hacer con rapidez el cambio pertinente ante la lesión de uno de sus futbolistas. Panorama desolador en Madrid. Menos mal que sólo fue durante 45 minutos.

Por suerte para el Atlético de Madrid, a Las Palmas le faltó tiempo. Griezmann ha vuelto, Correa está en ello y Gaitán se empeña poco a poco en ganarse minutos convenciendo en este tipo de partidos al Cholo. La vuelta copera ante los canarios fue un duelo más que mejorable. Necesariamente mejorable mejor dicho, pero al menos el sopor se quedó a medias y no llegó a dormir antes de tiempo a nadie. Cinco goles en el segundo acto, derrota sin consecuencias importantes y el Atlético en cuartos de final.

Arranque pacífico

Si ya hace frío en el Calderón en pleno mes de enero, sólo hay que ponerse en la piel de los seguidores que acudieron al estadio para entender lo soporíferos que se pueden hacer 45 minutos cuando en el césped parece que se juega una pachanga amistosa y no un partido oficial. Atlético y Las Palmas ofrecieron poco o ningún espectáculo en la primera parte y sólo los visitantes tuvieron más de una ocasión para ponerse por delante.

Los hombres de Simeone tuvieron un inicio medianamente agresivo jugando con Vrsaljko y Lucas más como extremos que como laterales. Con Juanfran y Gaitán yendo hacia el medio para dejar huecos en los flancos y Correa y Griezmann buscando el último pase, los rojiblancos buscaron el 1-0, pero apenas sería el francés el que encontró una buena oportunidad tras un control maravilloso con la espuela.

El Atlético no pudo ni con once ni con diez. La lesión de Hernán no inquietó a nadie. A los locales no les dio por apretar el acelerador y a los canarios tampoco les interesó, inexplicablemente, hacer un cambio rápido. Prefirieron jugar con un 4-3-2 y esperar casi un cuarto de hora a que Montoro estuviese caliente para entrar al campo. Curiosamente incluyendo ese hándicap, Las Palmas tuvo dos disparos, uno de cabeza y otro desde dentro del área, que Moyá y la imprecisión de Tana mandaron al limbo para evitar un 0-1 sorprendente.

Empate a cero al descanso en un choque lento, frío y con muy poquito que destacar. El público, para mayor muestra del sopor del juego, sólo aplaudió cuando Sánchez Martínez pitó falta tras varias jugadas sin señalar absolutamente nada. Diversiones, las justas en el Manzanares.

Griezmann puso la cafeína

Es adrenalina pura cuando está inspirado y menos mal que no ha dejado para el futuro lo que ha podido hacer en el presente. Griezmann está de vuelta y tres goles en tres partidos son la mejor argumentación posible para este retorno. El francés aún tiene que acompañar sus tantos con más fútbol, pero mientras llega su mejor versión va recuperando su olfato goleador.

Después de 45 minutos para el olvido, aproximadamente 180 segundos bastaron para salir del caparazón frío del partido y animar el duelo a base de goles. El primero en golpear, cómo no, fue Griezmann. Gran jugada colectiva, pase de Gaitán y 1-0 en el marcador. "¡Está vivo!", gritaban los aficionados rojiblancos refiriéndose a un partido que parecía muerto incluso antes de jugarse. Pero ojo, "demasiado vivo" llegaron a pensar al final esos mismos seguidores.

Derrota en cinco minutos

El gol de Griezmann despertó a todo el mundo y con nuevos aires por el Calderón ambos equipos se animaron. Simeone y Setién agotaron los cambios mientras Correa primero y Livaja en el 88’ ponían en el marcador el que presumiblemente iba a ser el 2-2 definitivo. No fue así ya que Las Palmas quiso ganar y darse un gustazo aprovechando la caraja local motivada por la desmotivación del que se ve clasificado desde la ida. Mateo puso el 2-3 en el descuento y Simeone se fue al vestuario con cara de pocos amigos.

Ante el Betis, el Atlético no podrá sestear, calibrar o calcular el resultado si no quiere sustos ligueros sumados al ya consumado en Copa. En Liga, no hay margen de error por la tercera plaza más lejana de los últimos años y con el Cholo mascullando entre dientes, algún que otro titular o suplente deberá reflexionar estos días.



Ficha técnica

Atlético de Madrid, 2: Moyá; Vrsaljko, Giménez, Godín, Lucas; Juanfran, Saúl, Koke, Gaitán; Griezmann (Torres, m.63) y Correa (Keidi, m.78)

UD Las Palmas, 3: Raúl Lizoain; Michel (Lemos, m.60), David García, Aythami, Hélder Lopes; Javi Castellano; Tana, Hernán Santana (Montoro, m.25), Mateo, Momo (Jonathan Viera, m.71); y Livaja

Goles: 1-0, m.48: Griezmann; 1-1, m.57: Livaja; 2-1, m.60: Correa; 2-2, m.88: Livaja; 2-3, m.92: Mateo García

Árbitro: Sánchez Martínez (Comité murciano). Mostró tarjeta amarilla a Correa (m.34), Lucas (m.44) y Gabi (m.69), del Atlético de Madrid; y a Momo (m.50), de la UD Las Palmas

Incidencias: Partido de vuelta de octavos de final de la Copa del Rey 2016/17, disputado en el estadio Vicente Calderón ante cerca de 20.000 espectadores