La Sampdoria explota contra Reina: "El más antideportivo del fútbol"

La Sampdoria está en pie de guerra con Reina. El portero español del Nápoles provocó la expulsión de Silvestre por un leve toque del central que Reina transformó en una supuesta agresión.

Reina, tras finalizar el partido, defendió la decisión arbitral y provocó las iras del presidente de la Sampdoria, Massimo Ferrero: "¿Si ya me he calmado? No, todavía estoy enfadado. No con el árbitro, sino con Reina. Un jugador como él podría ser contratado como el nuevo simulador de Alitalia porque tiene cualidades para ese trabajo. Es el más antideportivo del fútbol", expresó el presidente a la radio Crc.

Ferrero no aparcó ahí su crítica al internacional español. Aseguró que no es la primera vez que intenta engañar a los árbitros. "Reina provocó el error del árbitro y no es la primera vez que lo hace. Marco Di Bello (árbitro del partido) fue engañado por uno de los jugadores más antideportivos que existen en el fútbol".

El Sampdoria iba ganando cuando el colegiado expulsó a Silvestre, pero a falta de trece minutos para el final el Nápoles remontó gracias a los goles de Callejón y Tonelli.