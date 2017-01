La Federación Inglesa (FA) ha acusado este miércoles al Manchester City de incumplir las leyes antidopaje del máximo organismo del fútbol inglés.

Al parecer, el conjunto entrenado por Pep Guardiola falló a la hora de proporcionar información correcta sobre la ubicación de sus jugadores.

El organismo presidido por Greg Clarke alega que la información proporcionada -fechas de los entrenamientos, ubicación o direcciones- no era exacta. "El Manchester City ha sido acusado en relación con las normas antidopaje de la FA. Presuntamente, la información que proporcionó el club sobre la localización no era totalmente correcta, contrariamente al artículo 14(d) de la normativa", informa la FA a través de un comunicado.

Manchester City have been charged in relation to The FA’s rules on Anti-Doping: https://t.co/Kq5ld5G4Fc