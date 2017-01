Nuevo encontronazo entre el R.C.D. Espanyol con la Generalidad de Cataluña. Los pericos han respondido con mucho arte a un nuevo feo en cuanto a invisibilidad se refiere de la institución catalana con el conjunto blanquiazul.

Desde 2012, la Generalidad y el Barcelona mantienen un acuerdo para promocionarse mutuamente de forma internacional. Este miércoles ha visto la luz un nuevo spot que reza:

"If you feel FC Barcelona, you feel Catalunya (Si sientes el Barcelona, sientes Cataluña)"

El vídeo muestra las vivencias de dos hermanos mexicanos que han visitado Cataluña y han vivido la experiencia culé.

Turisme i el Barça promocionen Catalunya sota el lema ‘If you feel FC Barcelona, you feel Catalunya’ https://t.co/3MzvnP5sfP — gencat (@gencat) 11 de enero de 2017

El Espanyol, indignado, no ha tardado en contestar "Estamos orgullosos de haber nacido en Samoa", ironiza el club en su cuenta oficial de tuiter.

Incluso Ramón Robert, consejero delegado, también ha querido expresar su indignación: "Vender al mundo que se tiene que sentir Cataluña a través de un único equipo es hacer muy pequeña nuestra tierra y el deporte catalán. Ridículo".