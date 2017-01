Whatsapp destapa el divorcio entre Rakitic y Luis Enrique

En la Ciudad Condal es un secreto a voces que algo pasa entre Luis Enrique y Rakitic. Aunque de puertas afuera el conjunto azulgrana intenta aparentar normalidad, la realidad es bien distinta. El técnico asturiano ha perdido la confianza en el centrocampista croata, que ha desaparecido de las alineaciones en los dos últimos partidos del Barça. Su renovación se ha parado y su futuro es una incógnita.

El diario The Sun echa más leña al fuego tras sacar a la luz unas conversaciones de whatsapp. Siempre según The Sun, Rakitic comparte grupo con Dani Alves y sus compatriotas Mario Mandzukic y Marko Pjaca, todos ellos jugadores de la Juve.

En dicho grupo, de nombre 'Juventus', los jugadores intercambian mensajes y hacen bromas sobre las actuaciones de Rakitic con el Barcelona.

Según The Sun, el centrocampista del Barcelona nunca ha ocultado su admiración por la Juventus, y sus compatriotas y su excompañero, no paran de bombardearle con fotografías sobre la Vecchia Signora. Su situación actual en el Barcelona no es la ideal, y según aparece reflejado en las conversaciones destapadas, estaría seriamente valorando la posibilidad de cambiar de aires, ya que según dice el mismo Rakitic, su relación con Lucho se ha roto. ¿Divorcio a la vista?

Polémica arbitral con un enfrentamiento directo entre la directiva culé y Piqué, la renovación de Messi que no termina de plasmarse, las palabras del Director General Óscar Grau sobre el sentido común a la hora de afrontar las ampliaciones de contrato y el asunto Rakitic... las aguas bajan turbias en este inicio de 2017 en Can Barça.