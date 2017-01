En el fútbol moderno no hay mucho resquicio para las sorpresas. Mucho menos para las historias propias de un cuento. Como si de la mismísima Cenicienta se tratara, Cohen Bramall aún no se cree el vuelco que ha dado su vida en las últimas horas.

A sus 20 años, Bramall compaginaba su trabajo en Bentley Motors –entraba a las 6:30 de la mañana y salía las 17:15 de la tarde– con su gran pasión, el fútbol. El joven lateral izquierdo jugaba en el Hednesford Town,un modestísimo equipo semiprofesional de la séptima categoría del fútbol inglés.

Tras ser despedido, Bramall recibió una llamada que le cambiaría la vida. Su agente le informó de que el Arsenal quería hacerle una prueba.

Yo me quedé completamente atónito. Me habían despedido y necesitaba un salario completo, no la mitad que me pagaba el Hednesford, por lo que comencé a pensar en buscar un nuevo trabajo... y de repente me ¡llama el Arsenal! Fue una locura.Tenía que tomar esta oportunidad con las dos manos. Estaba alucinado. En verdad fue un sueño hecho realidad. Creo que el primer uno-dos lo hice con Alexis Sánchez

En solo tres días, Wenger se quedó prendado de sus cualidades –para el técnico galo Bramall puede ser el nuevo Ashley Cole– y daba luz verde a su fichaje -ha costado 40000 libras-. Final feliz para una de esas historias que conmueven al mundo del fútbol.

El Arsenal es una mina detectando talento. Los gunners tienen una extensa red de ojeadores repartida por todo el mundo. Ante la mínima posibilidad de cazar un mirlo blanco, los ojeadores del conjunto londinense sacan a relucir su colmillo. Cohen Bramall llamó la atención de los gunners por un vídeo. Una espectacular asistencia de rabona picó la curiosidad en los despachos del Emirates. Sin nada que perder, decidieron acudir a ver al joven lateral izquierdo en directo. La tremenda zancada, el desborde y la precisión en los centros de Bramall encandilaron.

RT @Copa90: What you need to know about Arsenal's new signing Cohen Bramall...

[🎥 courtesy of @Hednesford_Town] pic.twitter.com/WhjMfevFRy