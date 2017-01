Frustración en RAC1 por el gol de Benzema en el 93': "Me marcho del Pizjuán"

Frustración en RAC1 por el gol de Benzema en el 93': "Me marcho del Pizjuán"

Frustración en RAC1 por el gol de Benzema en el 93': "Me marcho del Pizjuán" "Lo celebran como si hubiesen ganado la Champions. Eran conscientes de que no mantenían la racha y que no superaban al Barça con el 3-2", dijeron.

Libertad Digital 2017-01-13 Compartir

Tuitear

Enviar