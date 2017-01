Sergio Ramos fue protagonista este jueves en el Sánchez Pizjuán, en el partido de vuelta de octavos de la Copa del Rey contra el Sevilla (3-3). En el momento más complicado para los suyos, con 3-1 en el marcador y el Sevilla presionando, el capitán del Real Madrid asumió la responsabilidad de dar la tranquilidad a los suyos al lanzar un penalti cometido sobre Casemiro. El de Camas chutó a lo Panenka, engañando a David Soria y poniendo la tranquilidad en el marcador para su equipo.

Pero a continuación llegó un gesto todavía más polémico que la forma de marcar el penalti en sí. Tras recibir constantes críticas del fondo en el que se sitúan los Biris, Ramos lanzó un gesto de provocación, señalándose el nombre en la camiseta. A continuación, recordando sus orígenes sevillistas, Ramos señaló al resto del estadio y les pidió perdón, asegurando que su gesto únicamente iba a un sector de la hinchada local.

Así explicaba Ramos su gesto en zona mixta a la conclusión del partido. "No me he calentado en ningún momento. No le he faltado el respeto a la afición, he pedido perdón a la grada de preferencia, al gol sur y a fondo. Pero a esa parte del estadio que te pita y se acuerdan de tu madre no le pido perdón", ha argumentado.

"Son muchos años los que llevo viniendo a jugar aquí. El Sevilla siempre será mi casa, piten más o piten menos. Soy capitán del Real Madrid y defiendo al Real Madrid. Quizás no ha entendido mi gesto parte del estadio. A mí no me sale celebrar un gol en mi casa, pero si se acuerdan de tu madre, sí", ha añadido.

"He visto recibir como dioses a otros exjugadores como Rakitic o Dani Alves, que no han mamado de aquí desde pequeños, y en cambio, en mi caso, se acuerdan de mi madre", se lamenta el de Camas.

Además, ha ido más allá e incluso ha pedido al presidente del club andaluz, José Castro, que tome medidas: "No debe quedar así y espero que el presidente del Sevilla tome medidas porque esta parte de la afición mancha en parte a la gran afición del Sevilla".

Por último, Sergio Ramos en su sevillismo: "El día que me entierren será con una bandera del Sevilla y otra del Real Madrid. Me he disculpado ante David Soria porque no fue una falta de respeto hacia él. Me gustaría que me recibieran de otra manera pero eso no va a cambiar".