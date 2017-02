El fútbol puede ser maravilloso. La historia que ayer escribió el Atlético Tucumán demuestra que cualquier cosa es posible. Da igual tenerlo todo en contra, a veces los sueños se hacen realidad.

El Atlético Tucumán es un equipo argentino de la ciudad de San Miguel de Tucumán, la ciudad más grande y la capital de la provincia de Tucumán, situada en el noroeste de la República Argentina a 1311 km de la ciudad de Buenos Aires. Se la conoce como El Jardín de la República y es la sexta mayor ciudad de Argentina. Su importancia histórica se debe, principalmente, a que fue en esta ciudad donde se produjo la Declaración de independencia de la Argentina, el día 9 de julio de 1816.

El Decano, un club humilde, obtuvo la temporada pasada su mayor logro: clasificarse para la Copa Libertadores. En segunda ronda de la máxima competición sudamericana, los pupilos de Pablo Lavallén se veían las caras contra El Nacional de Quito. Tras empatar a 2 en su propio estadio -el Monumental José Fierro-, los argentinos necesitaban dar lo mejor de sí mismos en Ecuador para meterse en tercera ronda.

El infierno que vivió el Atlético Tucumán para jugar el partido

Una de las principales dificultades que tienen los equipos que juegan en Quito es la altura. Para contrarrestar el efecto de los 2.850 metros de altitud de la capital ecuatoriana, el equipo tucumano pasó los días previos en Guayaquil y viajó en el último momento hasta la sede del partido. Sin embargo, cuando el avión ya estaba en la pista, desde la torre de control se le negó el despegue.

"Los dirigentes presentaron toda la documentación y habiendo autorizado el vuelo no lo dejaron arrancar. Un político ecuatoriano hizo parar el despegue. Algo raro pasó", se quejó Pablo Brunella, un seguidor tucumano que viajó con la expedición. La Dirección General de Aviación Civil de Ecuador informó, a través de su web, que canceló el vuelo de porque no cumplía "con las normativas vigentes". Sospechosamente, El Nacional es el equipo de los militares y ahí quien manda es la Fuerza Aérea...

El piloto del vuelo revisa la documentación, que sospechosamente no fue admitida a pesar de estar todo en regla

Tras dos horas retenidos en un avión que se convirtió en una auténtica sauna -de repente, como por arte de magia, dejó de funcionar el aire acondicionado-, y en medio de situación llena de angustia, nervios e impotencia, los directivos tucumanos encontraron un plan B: abordaron un vuelo de línea de la empresa LATAM que aterrizó en el aeropuerto de Quito a las 19:28, a tan sólo 12 minutos del horario previsto para el inicio del encuentro.

Aficionados, jugadores, entrenadores y dirigentes del Atlético Tucumán, vivieron momentos de angustia

Mientras tanto, El Nacional apuraba. "Nosotros queremos jugar. Pero hay un reglamento que respetar, las reglas están para cumplir. Podemos esperar diez minutos más. Pero hasta ahí. Nosotros fuimos tres días antes a Tucumán para adaptarnos al calor. No es un problema nuestro que ellos hicieran esto", comentó Eduardo Favaro, entrenador de los ecuatorianos, refiriéndose a los 40 minutos de prórroga que estipula el reglamento para que un equipo se presente a un partido.

Al mismo tiempo, el embajador argentino en Ecuador, Luis Juez, hacía gestiones para que El Nacional abriera la mano.

"Sería un acto de cobardía que los dirigentes de El Nacional no acepten la prórroga. La gente de Atlético Tucumán no tiene nada que ver. El avión tenía menos papeles que el Cartonero Báez. ¡Que no rompan las bolas con el reglamento!", aseguró el embajador, que acompañó a la delegación hasta el estadio.

Lo cierto es que El Nacional se mantuvo firme en no esperar más de lo reglamentario, pero la Conmebol -la UEFA sudamericana- exigió que el partido se celebrara.

El Atlético Tucumán llegó a la carrera y sin equipaciones al estadio

A la carrera, con un viaje angustioso a sus espaldas, sin calentar, ¡con equipaciones y botas prestadas por la selección argentina Sub 20 que se encontraba en Quito disputando el Sudamericano! -había tantos nervios que los utilleros se olvidaron el equipaje del equipo en la bodega del avión-, superando el inconveniente de la altura, el Atlético Tucumán obró el milagro. Ganó 0-1 y firmó una clasificación histórica. Digno de un guión tarantiniano. Así es el fútbol, un deporte maravilloso en el que, afortunadamente, no siempre se impone la lógica.