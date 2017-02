El entrenador del Manchester United, José Mourinho, no se muerde la lengua sobre el posible interés del Real Madrid en el guardameta español David de Gea y, en declaraciones que recoge el diario Manchester Evening News en su página web, asegura que "si Florentino Pérez quiere fichar a uno de mis jugadores seremos muy directos".

"El señor Florentino Pérez, y su brazo derecho, José Ángel Sánchez, son algunas de las personas en el fútbol de las que puedo decir que trabajé para ellos y luego se acabó. Puedo decir que somos amigos para siempre, grandes amigos. Me gustan mucho", dice Mourinho

"Los amigos hablan, los amigos son amigos abiertos, son honestos. Así que si al final de la temporada si quiero uno de sus jugadores o quieren uno de nuestros jugadores no lo haremos a través de la prensa, vamos a intercambiar mensajes. Seremos muy directos. Por eso es uno de los clubes que no me preocupa en absoluto", afirma el técnico luso, que recuerda en todo caso que lo de De Gea de momento es un rumor.

"No tengo nada que decir sobre De Gea porque no voy a hablar de cosas hipotéticas. Lo único que es cierto es que es mi jugador, estoy contento con él, sé que él está contento conmigo y no hay nada más, absolutamente nada más", señalaba el técnico de Setúbal, que dirigió al Real Madrid entre 2010 y 2013.