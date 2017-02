El Atlético prepara un partido de despedida en el Calderón tras la final de Copa

Este lunes, cuando la Real Federación Española de Fútbol (RFEF) confirmó que la final de Copa del Rey se disputará el próximo 27 de mayo en el estadio Vicente Calderón, la masa social del Atlético de Madrid se echó las manos a la cabeza ante la posibilidad de que el Barcelona-Alavés fuera el último partido que se disputaría en la ribera del Manzanares, antes del traslado la próxima temporada al Wanda Metropolitano en La Peineta.

Pero eso ya no será así. El Barça-Alavés no será el último encuentro que se juegue en el Vicente Calderón —que pasará a mejor vida tras medio siglo de historia—, independientemente de cómo acabe el Atlético en Liga y de si tenga que jugar la previa de la Champions o no.

Y es que, según han confirmado fuentes del club al Grupo Libertad Digital, la entidad colchonera, a través de su Asociación de Veteranos, prepara un partido amistoso tras la disputa de la final de Copa para que el Vicente Calderón tenga una despedida a la altura de su gloriosa historia.

Todavía falta por concretar la fecha, pero lógicamente se celebrará tras la final de Copa. Y probablemente antes también del 4 de junio porque ese día hay previsto en el Calderón un concierto del grupo Guns N’Roses, que cinco días antes actuará en el Nuevo San Mamés de Bilbao.