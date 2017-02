Manuela Carmena, en defensa de Zozulya: "Si alguien tuviese que condenarle serían los tribunales"

Manuela Carmena, alcaldesa de de Madrid, se ha referido en una entrevista al periódico italiano La Gazzetta dello Sport al caso Zozulya, después de que el delantero ucraniano Roman Zozulya haya sido vetado por los aficionados del Rayo Vallecano, con el grupo ultra Bukaneros a la cabeza, por la supuesta ideología neonazi del jugador.

Para Carmena, "no es algo de un barrio como se ha mencionado", sino que "es cosa de algunos aficionados". "Si hay algo políticamente discutible, y no hay duda que los nazis lo son, lo tienen que decir los tribunales, no las voces de los que van al estadio", dice la alcaldesa.

La regidora madrileña considera "correcto que se castigue una conducta inaceptable en el deporte", pero añade que "se debe ser muy respetuoso, ya sabemos que la última palabra sobre las actitudes personales reprobables política y penalmente es responsabilidad de los tribunales, no de la masa o de las minorías; incluso si son muy apreciados y reconocidos".