Maradona agrede y amenaza a un periodista de la Cope

Maradona da la nota en España nada más llegar. Este martes el 'Pelusa' ha protagonizado un agrío suceso en el que se ha visto involucrado Ángel García, un periodista deportivo español de la Cadena Cope.

Los incidentes han tenido lugar a la salida del restaurante de un conocido hotel madrileño, donde se hospeda el exjugador argentino. Maradona está en España para acompañar al Nápoles -el conjunto italiano se enfrenta este miércoles en el Santiago Bernabéu al Real Madrid en la ida de los octavos de final de la Champions League-, el equipo donde Diego Armando desarrolló gran parte de su carrera deportiva y donde es considerado un 'Dios'.

El periodista hablaba en directo con Juanma Castaño en El Partidazo de Cope y preguntó al astro argentino qué esperaba del partido del miércoles, momento en el que se escuchó un ruido. "Nos hemos llevado un golpe de Diego Maradona", señalaba Ángel García en la Cope.

Maradona reaccionó a las palabras del periodista y señaló con el micrófono abierto: "Si yo te llego a pegar... Solo quiero comer tranquilo y no puedes estar en mi hotel si no tienes habitación. No puedes estar fuera del restaurante, tengo el derecho a hablar con mi familia. Tienes un micrófono, haz tu trabajo" señalaba Maradona ante un Ángel García atónito. El periodista pedía disculpas al astro argentino si "te hemos molestado en algún momento". "Acuérdate que si yo te pego mano a mano te estropeo", aseguraba Maradona.

Ángel García sufrió en sus propias carnes la ira de Maradona

Ángel García devolvió la conexión a Juanma Castaño asegurando que Maradona demostraba que "fue un magnifico futbolista pero hace tiempo que hemos dejado de admirarle".

Una vez más queda patente el difícil carácter de un Maradona que dejó toda su magia en los terrenos de juego.