Pipi Estrada, Iker Casillas y Guti. Año 2004. Un cumpleaños y varios amigos. Así comenzó la anécdota que el periodista deportivo contó a Exclusiva Digital en la que narró con detalle cómo el portero y el centrocampista del Real Madrid por aquella época, junto a unos amigos, lo emborracharon y lo metieron posteriormente en un container.

"Aquel día yo sólo tomé una Casera y a Iker no le gustó. Él quería que me tomara un chupito de orujo. Hubo un momento de la fiesta en la que varias personas me agarraron y empezaron a meterme chupitos. Al final me levanté y noté que iba algo perjudicado. No se les ocurrió otra idea que sacarme al fresco y meterme en un container", contó Pipi.

El periodista deportiva añadió que, por aquel entonces, se encontraba en una "relación con Terelu Campos" y tuvo miedo de que Aquí hay tomate hiciese alguna fotografía de lo sucedido.