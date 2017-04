Las duras revelaciones de Özil sobre la Premier

Mesut Özil expresa en su biografía las dificultades por las que pasó para adaptarse a la Premier League. El alemán, que considera la liga inglesa la más dura, no deja detalle al azar.

La Premier League es el mayor desafío futbolístico que he tenido por ahora. Mientras que en España todos intentan ser elegantes en el juego en Inglaterra te ves confrontado con arañazos, mordiscos y luchas. En la Premier se suceden los ataques duros, casi no hay tiempo para tomar aire. (En los primeros meses en la Liga inglesa) Yo tenía arañazos en el cuello y hematomas en la espalda, los hombros y el pecho fruto de los golpes recibidos cuando el árbitro no miraba. Llega un momento en el que no te das cuenta, lo duro que es y cuántos ataques ha de soportar tu cuerpo. Están tan lleno de adrenalina, que ni percibes el dolor. Es cuando estás bajo la ducha que te das cuenta de la miseria. Después de algunos partidos mis espinillas estaban repletas de moratones, era como si alguien me hubiera pegado con un martillo. En uno de mis primeros partidos (con el Arsenal), después de una entrada brutal el jugador contrario me susurró‘esto no es el Real Madrid, no estamos en la Liga española’. Y cuando se marchaba, mi nuevo ‘mejor amigo’ soltó un ‘venga, chico, levántate’ acompañado de una sonrisa maliciosa.

Özil asegura que se ha acostumbrado al estilo de la Premier y que ahora es mejor jugador: "Un fútbol más duro que en ningún sitio... esto es la Premier, esto es el fútbol inglés.Pero también es un fútbol al que me he acostumbrado y que a estas alturas me encanta.En el Arsenal me he vuelto más fuerte. He aprendido a encajar los golpes y tengo trabajado algún músculo más que en mi etapa en el Madrid. Esto me facilita afrontar los retos físicos de esta Liga".

El exjugador del Real Madrid tiene un padrino que le ayudó en los peores momentos: Robert Pirés. Sus consejos, fueron claves: "Pirès es mi consejero y se ha convertido en un gran amigo mío. Cuando los medios (ingleses) volvieron a machacarme pidiendo que sea más egoísta y marque más goles le pregunté si él pensaba que estaban en lo cierto. Me animó a seguir fiel a mi estilo de juego. ‘Deja que digan lo que quieran, tú tienes un estilo único. Tú no eres como (Cristiano) Ronaldo.Eres diferente.Ves espacios que casi nadie más es capaz de ver. Sabes leer el partido. Confía en tus habilidades extraordinarias y no reajustes tu forma de jugar sólo porque te lo digan desde fuera. Me hizo mucho bien"