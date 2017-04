Borja Mayoral ha ido destacando en todas las categorías del Real Madrid. Explotó en el Castilla y tuvo que dar un salto decisivo en su carrera como futbolista. Tenía que marcharse del conjunto blanco para progresar y poder volver, si se pudiera, al conjunto blanco en el futuro siendo mejor futbolista. El pasado verano, entre él y el Real Madrid, aceptaron la oferta de cesión del Wolfsburgo, equipo alemán de la primera división.

La experiencia está siendo "dura" para el delantero. Casi no está teniendo oportunidades. A veces ni está en la convocatoria y cuando entra al terreno de juego, muchas veces lo hace para un par de minutos. "La última vez ni toque la pelota", asegura mientras se tiene que reír. Borja Mayoral fue protagonista en El Primer Palo, con Juanma Rodríguez. El delantero desveló que el Wolfsburgo le ha pedido otro año más de cesión al Real Madrid. "No tiene sentido", explica Borja. "No lo entiendo yo ni tampoco en el real Madrid", asegura.

Puedes escuchar la entrevista aquí: