El Celta tiene un sueño: jugar la final en Estocolmo. Los de Berizzo hicieron historia y se clasificaron para semifinales de la Europa League tras apear al Genk. Ahora, en la penúltima ronda, los olívicos se jugarán el pase a la gran final en el mejor escenario posible: El Teatro de los Sueños. El United es favorito, tiene más potencial y se juega el disputar la Champions el próximo año –el que gane la Europa League se clasifica directamente para la fase de grupos de la máxima competición continental–.

Pero el Celta no tiene nada que perder –hace cinco años estaba sufriendo en segunda–, se crece ante rivales de enjundia –¡que se lo digan al Real Madrid y al Barcelona!–, y futbolísticamente tiene armas para hacer mucho daño a cualquier rival. El United tiene bajas muy importantes, como Ibrahimovic y Mata, y en defensa aún no tiene la solidez que le gustaría a José Mourinho. El destino puede hacer que La Rianxeira retumbe en Old Trafford.

Como dato curioso. Habrá duelo de Mous. José Mourinho volverá a España como entrenador del United. El presidente del Celta, Carlos Mouriño, se sentará en el palco de Old Trafford.

El partido de ida se jugará el jueves 4 de mayo en Balaídos, la vuelta, en Old Trafford el jueves siguiente: 11 de mayo.

En la otra eliminatoria se enfrentan Ajax y Lyon. Eliminatoria preciosa entre dos equipos llenos de talento. El Lyon, más experto, es ligeramente favorito.