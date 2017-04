Ibrahimovic podría haber dicho adiós a su carrera

Malas noticias para Zlatan Ibrahimovic que, salvo milagro, estará en torno a nueve meses de baja tras sufrir una lesión importante en el último partido que el Manchester United jugó en la Europa League.

El delantero sueco, según las primeras exploraciones, podría tener una rotura de ligamentos anterior y posterior de su rodilla derecha. Un mal apoyo desestabilizó su pierna en un lance con el Anderletch y Zlatan rápidamente se dio cuenta de la gravedad de la lesión.

José Mourinho pierde a una de sus grandes armas de cara a la recta final del campeonato en la Premier League y también en la Europa League donde el United se medirá al Celta de Vigo en semifinales. El equipo español se libra de tener enfrente a uno de los mejores delanteros europeos.

Volviendo al caso particular de Ibrahimovic, el ex de equipos como Ajax, Juventus, Inter, Milan o Barcelona, tenía importantes ofertas de EEUU ya que sólo firmó por un año con el Manchester. Esta lesión podría dar por finalizada su carrera aunque el carácter del ariete sueco podría hacerle pensar en una retirada sobre el césped y no recuperándose de una lesión.