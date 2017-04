El 2 a 3, marcado en el minuto 92 por Leo Messi, tuvo una repercusión inesperada en la grada. El gol del Barcelona, que pone la Liga igualada, fue celebrado en la grada. Muchos aficionados se levantaron, sacaron sus banderas y algunos exhibieron sus colores, el azul y el grana. Había muchos aficionados del Barcelona en la grada del Santiago Bernabéu. ¿Por qué sucedió esto? Por la reventa de abonos, un asunto que preocupa, molesta y está tratando de resolver el Real Madrid pese a que tiene casi las manos atadas al respecto.

La imagen se pudo apreciar en la televisión y en el propio estadio. Más aficionados de lo habitual del Barcelona. Cada abono del Real Madrid pertenece a una persona y dicho abono suele acabar en manos del mejor pujador. En partidos de menos trascendencia, esta practica es menos habitual pero en los mejores encuentros de la temporada, muchos abonados rentabilizan su inversión vendiendo su entrada anual.

No sólo hay ventas particulares. Hay ventas organizadas a través de empresas que se dedican a esta actividad de reventa. Es un tema que preocupa al club que, por otro lado, tiene poco margen para maniobrar al respecto. Que el abono sea personal e intransferible es una medida que no se plantean por su carácter impopular. No van a prohibir que un abonado ceda su sitio a un familiar o amigo. El club si puede abrir un expediente y retirarle el abono si comprueban que ha sido revendido.