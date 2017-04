Míchel: "Soy mucho más madridista que Valdano"

Las famosas ligas de Tenerife siguen surgiendo año tras año cuando Real Madrid y Barcelona llegan a la recta final del campeonato con todo por decidir. En este caso, el rival del conjunto blanco en la última jornada será el Málaga de Míchel y en la entrevista que el técnico madrileño concedió a Onda Cero en la previa de su partido ante el Granada se habló de lo que pasó en su día con Jorge Valdano y que puede suceder este año con él.

"Yo soy mucho más madridista que Valdano. No me van a descalificar ni a animar los comentarios que haya. Prefiero que antes de esa última jornada esté todo hecho. Los que hacen los comentarios es porque no me conocen. Prefiero hacerle el pasillo a mi ex equipo antes que la puñeta, pero soy un profesional. Espero que antes de esa última jornada este todo decidido", comentó Míchel.

Más allá de defender su profesionalidad, el técnico del cuadro andaluz reiteró una y otra vez que sus actuales jugadores no deben creer en una falta de interés de su entrenador por ganar al Real Madrid independientemente de lo que ese hecho perjudique al conjunto blanco.

"Es mi Real Madrid, pero también es mi Málaga. Tengo que cumplir con lo que me enseñaron en esa casa. Tengo que respetar la competición e ir a ganar siempre. Mis jugadores no me entenderían si esa semana yo mirase hacia otro lado", sentenció el exjugador madridista.