Pochettino: "Xavi es mi enemigo"

El diario The Sun publicaba este martes unas declaraciones de Xavi Hernándezen las que el futbolista de Tarrasa habría asegurado que "Dele Alli (la gran estrella del Tottenham) es el mejor futbolista inglés y uno de los mejores del continente", además de ser un futbolista "que gusta a Guardiola" y que "encaja perfectamente en el sistema de juego del Manchester City".

Unas palabras que a Mauricio Pochettino, técnico del Tottenham, le han sentado a cuerno quemado, teniendo en cuenta que podrían desestabilizar al conjunto londinense cuando se está jugando el título de la Premier League con el Chelsea. "Xavi es mi enemigo", ha dicho públicamente Pochettino. "Xavi me odia porque fue jugador del Barça. Lo conozco bien, me he enfrentado muchas veces contra él como jugador y como entrenador", declaraba el argentino.

Además, el técnico de los Spurs acusa a Xavi de "intentar desconcentrar al equipo" y añade que "a lo mejor trabaja para el City y quiere ayudar a Guardiola".

Sin embargo, el entorno del centrocampista, que desde hace dos años juega en el Al Sadd de Qatar, asegura que Xavi en ningún caso ha hablado al diario The Sun, con lo que se trataría de una entrevista falsa.