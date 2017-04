Guerra dialéctica entre Zidane y Le Pen por las elecciones franceses

Además de lo estrictamente deportivo, la rueda de prensa ofrecida este viernes por Zinedine Zidane en Valdebebas, en la previa del Real Madrid-Valencia, sirvió para que el técnico galo expresara sus ideas políticas.

Al ser preguntado por un periodista de su país sobre las elecciones en Francia y el auge del Frente Nacional de Marine Le Pen, el técnico madridista fue muy claro. "Mi mensaje es siempre el mismo, el de 2002. Estoy muy lejos de las ideas del Frente Nacional, así que debe evitarse al máximo. Los extremos nunca son buenos", dijo Zizou, nacido en Marsella en 1972, hijo de padres argelinos que emigraron a Francia desde la Kabilia —región histórica del norte de Argelia— en la década de los 50.

"Puede dar consejos de fútbol, pero no de política"

Horas después, la propia Marine Le Pen contestaba al entrenador blanco. "Con lo que gana Zidane no me extraña que pida el voto para (Emmanuel) Macron (líder del partido En Marcha)", dijo la candidata ultraderechista en declaraciones al canal de televisión BFMTV. "Es su opinión, ¿qué quieres que diga? Puede dar consejos de fútbol, pero no de política", aseguró.

"Supongo que Zidane tiene bastante capital financiero, por eso le interesa que gane Macron las elecciones y guardar la riqueza que ha obtenido gracias a su talento", añadió Le Pen, que irá con Macron a la segunda vuelta de las elecciones francesas, el próximo 7 de mayo.