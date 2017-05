El dirigente del PP Javier Maroto, vicesecretario de la formación en el País Vasco y alcalde de Vitoria entre 2011 y 2015, ha dicho que la Junta Directiva del FC Barcelona "se ha metido un gol en propia puerta" al mostrar su apoyo al referéndum separatista de Cataluña, cometiendo "el mismo error" que la Generalidad al creer "que todos piensan como ellos".

En un acto celebrado en Badalona junto al líder del PP catalán, Xavier García Albiol, Maroto ha apuntado que la adhesión del Barça al Pacto Nacional por el Referéndum es "una prueba manifiesta" de las "presiones" que existen en Cataluña desde las instituciones a favor del proceso soberanista, ya que está convencido de que "se ha forzado a los directivos del club azulgrana a que se posicionen".

"En nombre de muchas otras personas, me pregunto: '¿Es que no hay miles de seguidores del Barça que no se sientan independentistas?' Creo que la directiva del Barça se ha metido un gol en propia puerta", ha dicho Maroto, que también es vicesecretario de Política Social y Sectorial del PP.

El Barça se adhirió este sábado a la campaña del Pacto Nacional por el Referéndum, que recaba apoyos de instituciones, entidades y particulares en Cataluña y fuera de esta comunidad para la celebración de un referéndum sobre la independencia, según anunció a través de un comunicado publicado a través de sus redes sociales.

Comunicado del FC Barcelona sobre la adhesión al Pacte Nacional por el Referèndum https://t.co/Y8G5RE9RMZ pic.twitter.com/9VlMDnrGpz — FC Barcelona (@FCBarcelona_es) May 6, 2017



En el manifiesto de esta plataforma se insta al Gobierno y a la Generalidad a "superar las dificultades políticas y los apriorismos" y a alcanzar un acuerdo que establezca las condiciones y las garantías "justas y necesarias" para la celebración de un referéndum "reconocido por la comunidad internacional", cuyo resultado deberá ser "políticamente vinculante y efectivo".