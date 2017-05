Josep Maria Bartomeu ha sido protagonista en el día de hoy en el Senado del Barcelona que ha tenido lugar en la Ciudad Condal. El presidente del club catalán ha repasado la actualidad del equipo en una semana clave para la posible conquista de la Liga, hecho que parece lejos de materializarse si el Real Madrid no falla en su visita a Vigo.

Bartomeu ha reiterado en su discurso que el Barcelona tiene una clara vinculación política y que nunca han escondido su postura: "Cataluña está viviendo uno de los momentos más decisivos de la historia reciente. Hay un debate identitario que forma parte del día a día de los catalanes y no catalanes. El Barça no puede dar la espalda a esta realidad, sería absurdo. El Barça es una de las instituciones referentes de Cataluña. Entre estos valores yo destaco el de la defensa de la democracia y la libertad de expresión".

El máximo dirigente del Barcelona también quiso puntualizar la posición del club respecto al proceso separatista: "Más de uno se llevó las manos a la cabeza por la adhesión. No olvidemos que ya nos posicionamos en 2013 sobre este tema, cuando el presidente Rosell hizo un discurso sobre el derecho a decidir. Adherirse a este pacto es adherirse a la democracia, a la libertad de expresión. Esto no implica estar a favor de una posición u otra. Posicionarse a favor del referéndum no es ser partidista, sino ser barcelonista y catalanista".

Acerca de sus problemas con la justicia, Bartomeu mantiene que defenderá su inocencia: "Todas las fuentes jurídicas consultadas consideran inaudito y sin precedentes la reapertura del caso por parte de la Audiencia Nacional. Es grave porque la instrucción queda claro que el instructor no lo hubiera reabierto, pero que se ha visto obligado. Esto responde a un conflicto de intereses entre DIS y el Santos. Haremos todo lo posible para defender nuestra inocencia y nuestro honor. Esta demanda fue rechazada en Brasil".