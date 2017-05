Jesé critica el nivel de su equipo y de sus compañeros: "Era otra cosa antes de venir yo"

Jesé Rodríguez suele tener bastantes focos puestos sobre su persona cada vez que coge un micrófono ya sea en rueda de prensa, en alguna entrevista o incluso cuando saca su lado musical. En su última comparecencia en la televisión canaria, el exdelantero del Real Madrid y actual ariete de Las Palmas ha valorado cómo han sido sus primeros meses en el Estadio de Gran Canaria.

"Cuando veía a Las Palmas por televisión el equipo tenía expectativas. Luego las cosas cambiaron. Cuando llegué, el equipo no estaba al nivel físico que tenía antes. Puede ser psicológico también. Antes de venir se veía al equipo por la tele de otra manera. Veía a un equipo que tenía la pelota, que iba a hacer daño, a meter gol. Cuando he venido he visto otra cosa. El equipo no es el mismo, no tiene ese frescor", criticó Jesé.

Las palabras del ex del PSG seguramente no hayan sentado bien en el vestuario ya que es una clara crítica al nivel del equipo en los últimos meses. Es un hecho que el equipo no es el mismo que el conjunto que deslumbró a propios y extraños a principios de curso, pero no suele ser recomendable comentar ese tipo de cosas fuera del propio vestuario. Jesé, por otro lado, mandó un mensaje de tranquilidad.

"Me acogieron genial y estoy contento. Todo equipo tiene su recorrido. Pienso que Las Palmas está en el camino para ser un gran club. La gente de casa da la vida por el club", matizó el delantero.