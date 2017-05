Guardiola: "En un gran equipo ya me habrían despedido"

Pep Guardiola está firmando una temporada decepcionante a nivel personal y general en el Manchester City. El técnico catalán llegó a la Premier para convertir al cuadro de Agüero, Silva y compañía en el campeón de la liga inglesa y en un claro aspirante para conquistar la Champions League.

Tras tener casi finalizada su primera temporada al frente del club del Etihad Stadium, Guardiola no ha tenido buenos resultados en liga y fue eliminado por el Mónaco en cuartos de final de la Champions. En una entrevista, Pep reconoce que en otro club ya estaría despedido.

"En un gran club, si no ganas en seis meses, estás fuera. Ahí, en sitios como el Bayern o el Barcelona, tienes que ganar. No te dan segundas oportunidades. Aquí me han dado una, intentaré aprovecharla. En mi situación, en un gran equipo, me habrían despedido. Estoy seguro. Intentaré hacerlo mejor el año que viene", comentó el técnico de Sampedor.

Guardiola también tuvo palabras para James Rodríguez, futbolista que lleva toda la temporada sonando para aterrizar en el fútbol británico: "Por calidad no hay dudas. En el Real Madrid no juega porque sus compañeros son muy buenos. Todos los buenos jugadores del mundo pueden jugar en todas las ligas, dependerá de su equipo y de sus compañeros. El bueno siempre juega en todos lados. Pero la calidad es indudable".