La épica reacción de Bale y Modric: "¿No hay trofeo? es una jodida broma"

En Inglaterra, el campeón de la Premier League recibe el título en el partido en el que obtiene la victoria final. Ha pasado esta temporada con el Chelsea y con el resto de clubes en años previos. España es diferente a Inglaterra y al resto de ligas del mundo. Aquí, el campeón no recibe el trofeo de la Liga hasta el primer partido de la siguiente temporada. Algo que muchos protagonistas no entienden. Así se dan casos en los que un jugador que ha ganado la Liga, no puede levantar el trofeo porque ha podido ser traspasado, por ejemplo.

El programa de Movistar+ 'El Día Después' captó unas imágenes muy curiosas sobre este tema en la celebración del Real Madrid en La Rosaleda. Cuando los jugadores ya habían dado la vuelta de honor, habían manteado a Zidane, cantado, saltado, etc., Bale y Modric preguntaron por la entrega del título de Liga. Sus reacciones, como la de Cristiano Ronaldo, dejan claro su incredulidad.