El Manchester United ha dado más lustre a su palmarés al ganar la Europa League, el único título que faltaba en su palmarés, con un triunfo cómodo frente a un Ajax desaparecido, sometido sin plantar batalla por los goles de Pogba y Mkhitaryan.

Fue un triunfo tan incontestable como funcionarial, con muy poco brillo en una final escasa de fútbol, en la que el equipo de José Mourinho impuso su físico, su organización defensiva y el mayor poso de sus jugadores, sin extrañar la actuación anónima de Rashford, decisivo en la semifinal contra el Celta. Le llegó de sobra para vencer a un equipo inexperto y muy lejos del gran nivel que ha mostrado en toda la competición.

Salió mejor plantado el United, evidenciando la superioridad física de su centro del campo, con Juan Mata como sorpresa en el once inicial, junto con el recuperado Smalling en el centro de la defensa. El español, probablemente el más lúcido en el ataque inglés, dio el primer aviso en un centro forzado que Fellaini no pudo cabecear a bocajarro por centímetros. Del Ajax no hubo noticias hasta el cuarto de hora. Al joven conjunto holandés se le vio superado en el inicio, incapaz de contrarrestar la superioridad física del rival, sin la alegría en ataque que suele exhibir.

Cuando los ajacied parecían asomarse al partido, con un tiro de Bertrand Traoré tras una pared con Younes atrapado por Romero, el United golpeó con un tanto bien elaborado pero culminado con fortuna. Mata limpió una jugada por la derecha nacida de un mal saque de banda del Ajax, abrió a Fellaini, que prolongó hacia la incorporación por el centro de Pogba, cuyo zurdazo rebotó en la pierna de Davinson Sánchez y descolocó a Onana.

El gol colocó el partido en el mejor escenario para el United, que dio un paso atrás, cedió la pelota y esperó a poder matar la final a la contra. Pero aparte de una internada de Valencia, que acabó con un disparo duro repelido por el portero, no hizo más en ataque hasta el descanso. Sin muchas ideas, sin encontrarle el hilo al partido, impreciso, el Ajax quedó limitado a algún detalle aislado de Traoré o Younes que acababan en nada, incapaz de superar a la sólida defensa rival y de conectar con Dolberg.

El United volvió a tirar de la eficacia que le ha faltado durante buena parte de la temporada para dejar el partido sentenciado en el arranque de la segunda parte. No le hizo falta más que un córner, sacado por Mata, en el que Smalling impuso su superioridad física y Mkhitaryan hizo gol adelantándose a Onana con un remate acrobático.

Quedaban más de cuarenta minutos por delante, pero poco reseñable ocurrió hasta el final. El Ajax firmó un ejercicio de impotencia, sin inquietar a un United muy cómodo, encerrado atrás por deseo propio pero sin ver peligrar nunca su victoria.

Los diablos rojos tuvieron un par de contras para firmar la goleada, pero habría sido excesivo para sus méritos y la brillante trayectoria del Ajax hasta el partido de esta noche, en el que el colombiano Sánchez, pese a su mala fortuna en el 0-1, y el burkinés Traoré fueron de lo mejor. Mourinho aprovechó los minutos finales para dar entrada a Rooney, en un gesto que sonó a despedida del jugador del United, que volvió a ganar un título europeo después de nueve años.



Ficha técnica

Ajax de Ámsterdam, 0: Onana; Veltman, Sánchez, De Ligt, Riedewald (De Jong, m.82); Klaasen, Schöne (Van de Beek, m.70), Ziyech; Traoré, Dolberg (Neres, m.62) y Younes

Manchester United, 2: Romero; Valencia, Smalling, Blind, Darmian; Herrera, Fellaini, Pogba; Mata (Rooney, m.90), Rashford (Martial, m.84) y Mkhitaryan (Lingard, m.74)

Goles: 0-1, m.17: Pogba; 0-2, m.47: Mkhitaryan

Árbitro: Damir Skomina (Eslovenia). Mostró tarjeta amarilla amarilla a Mkhitaryan (m.31), Fellaini (m.51) y Mata (m.77), del Manchester United; y a Veltman (m.58) y Younes (m.64), del Ajax

Incidencias: Final de la Europa League disputada en el estadio Friends Arena de Solna (Estocolmo) ante unos 50.000 espectadores. Antes del pitido inicial se guardó un minuto de silencio en recuerdo de las víctimas del atentado del pasado lunes en Mánchester