El último dardo de Mourinho: "Los poetas del fútbol no ganan muchos títulos"

José Mourinho habló en los micrófonos de Bein Sports tras ganar la Europa League con el Manchester United, con la victoria ante el Ajax en la final de Solna (0-2), y lanzó un dardo envenenado cuyo destinatariopodría ser Pep Guardiola. "Hay muchos poetas en el fútbol, pero los poetas no ganan muchos títulos. Sabíamos dónde éramos mejores y explotamos sus puntos flojos", decía Mourinho, sin aclarar en ningún momento quiénes eran esos "poetas".

El triunfo en la Europa League permite al United jugar la Champions la próxima temporada, "pero no como un candidato", según palabras del propio técnico portugués. "Una cosa es el club y otra el equipo. El club es gigante, es de una dimensión del Real Madrid, el Barcelona, el Inter, el Milan... Otra cosa es el equipo, que vive momentos difíciles, y estamos en construcción", explicaba.

Asimismo, a Mourinho le preguntaron por el presunto interés del Manchester United en hacerse con los servicios de Antoine Griezmann, después de que el propio delantero francés dijera el lunes que sus posibilidades de fichar por los diablos rojos son de "seis sobre diez", aunque el entrenador de Setúbal no quiso pronunciarse al respecto. "No quiero hablar de Griezmann porque sería irrespetuoso con su club, el Atlético. Igual que a mí no me gusta que hablen de mis jugadores, tampoco voy a hablar de Antoine", se limitó a decir Mou.