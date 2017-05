Cerezo confirma a Griezmann y Diego Costa se ofrece al Atlético

El Atlético de Madrid vive en vilo pendiente de la decisión del TAS acerca de la sanción que impide a los rojiblancos fichar. El verano dependerá de esa resolución, pero mientras llega la misma, el ataque de Simeone para la temporada que viene sigue siendo un misterio.

En la final de la Copa del Rey jugada hace unas horas, Enrique Cerezo confirmó que Antoine Griezmann seguirá siendo rojiblanco: "Estará, no aquí, pero sí en el Wanda Metropolitano". Las palabras del presidente del Atlético deberían tranquilizar a la hinchada colchonera, pero en el pasado ese tipo de confirmaciones han sido falsas en más de una ocasión. Por lo tanto habrá que seguir esperando al anuncio oficial de la mejora de contrato del galo que neutralizaría el interés del Manchester United.

El sueño rojiblanco aparte de retener a Griezmann es juntar al ‘7’ con el actual delantero del Chelsea, Diego Costa. Tras perder la final de la FA Cup contra el Arsenal, el ariete de Lagarto volvió a mandar un guiño a su exequipo.

"Sólo hay un equipo si tengo que salir de aquí, sólo hay uno. No tengo intención de salir, estoy muy bien aquí, tengo dos años de contrato, pero si el club quiere venderme sólo hay un equipo al que dejé muy claro que me voy. Es el Atlético. Si llega una oferta del Atlético me lo pensaré", sentenció Costa.

Por el momento, no hay más novedades, pero mientras esperan, la afición del Atlético sueña con la pareja Griezmann-Diego Costa. El Chelsea ha tasado al delantero en 70 millones de euros.