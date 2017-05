La misteriosa espantada de Theo Hernández con Francia

Theo Hernández tiene dos caras. La buena es la deportiva. Su tremendo potencial le coloca como uno de los mejores laterales izquierdos de la próxima década. Velocidad, potencia, una arrancada brutal, durísimo disparo... lo tiene todo para triunfar en el Real Madrid. Sin embargo, a Simeone había algo de Theo que no le terminaba de llenar. Su temperamento. Un carácter díscolo que dentro del campo se refleja con entradas a destiempo. Aleix Vidal aún sufre las consecuencias de esta durísima acción del galo.

Zaza y Camacho también sufrieron el excesivo ímpetu del jugador francés.

El habitual cruce de cables del joven Theo, tiene solo 19 años, es algo en lo que deberá trabajar Zidane.

El ex del Atlético está de actualidad tras dar la nota en Francia por una misteriosa espantada. Debería haberse incorporado el martes por la mañana a la concentración de la selección francesa Sub 21. Ni apareció ni se le espera. No responde a las llamadas de la Federación gala y nadie sabe de su paradero.

Su ausencia sin permiso puede costarle muy caro al pequeño de los Hernández si no da una convincente explicación de su misteriosa desaparición. Tras su buena campaña y su fichaje por el Real Madrid, ¿se sentirá demasiado galáctico como para jugar con la selección sub 21 francesa?

Sylvain Ripoll, nuevo técnico de las categorías inferiores de la selección francesa, compareció en rueda de prensa confirmando la ausencia del futuro jugador del Real Madrid: "Theo Hernández no está. No hay explicación hasta ahora. Tomo nota de la ausencia. Probablemente sea convocado en las próximas semanas para dar explicaciones a la Federación".

Si no moldea su carácter, el tremendo talento de Theo puede diluirse por el desagüe. De él depende terminar convirtiéndose en uno de los mejores laterales izquierdos de la historia del fútbol español. Condiciones, sin duda, le sobran.