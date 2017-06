David Vidal ha dejado de ser el entrenador del Lorca a pesar de haber guiado al equipo murciano a conseguir el ascenso a LaLiga 1/2/3 (Segunda División), según informa el club a través de un comunicado en su página web.

El mítico entrenador gallego, de 66 años, recaló en el Lorca hace un par de meses para sustituir a Julio Algar. Con él al frente, el cuadro blanquiazul reaccionó a tiempo para acabar siendo el campeón del Grupo IV de Segunda B y luego ascender de categoría en la eliminatoria disputada frente al Albacete.

Incluso Vidal tenía un acuerdo verbal con la directiva para seguir una temporada más al frente del Lorca si el equipo lograba el ascenso, según ha desvelado el propio preparador en una entrevista concedida este lunes a Onda Regional de Murcia, que ahora se habría incumplido. "Tengo un pacto verbal para seguir en Lorca. La palabra basta porque un pacto verbal entre caballeros va a misa", ha dicho el preparador de Portosín (La Coruña) en la entrevista.

Pero ahora, por lo que se ve, la absoluta implicación de Vidal con el Lorca no le ha servido para continuar en el club que preside el chino Xu Genbao. Incluso llegó a sacrificar a su familia por conseguir el ascenso con el cuadro murciano. Así, el pasado mes de abril, David Vidal decidió no acudir al entierro de su madre, fallecida a los 91 años, por estar con el equipo en uno de los momentos más delicados de la temporada. "Ya no podía hacer nada y me centré en mi obligación con el Lorca", desveló recientemente el gallego, que se volcó aquella semana en preparar el partido contra el Linares, el equipo lorquino ganó para recuperar el liderato de su grupo en Segunda B.

Según ABC, Vidal se ha enterado de la noticia de su destitución durante la entrevista con Onda Regional. "Tengo apalabrado un año más de contrato con el Lorca. ¿Cómo me van a echar?", se preguntaba el entrenador coruñés. "Después de ascender, Xu Genbao me dio la mano y me dijo que seguiría. Con esta noticia, usted me mata", dijo. Aún así, David Vidal tiró de su habitual sentido del humor: "Menos mal que tengo el corazón fuerte porque sino la palmo".

De esta forma, Vidal dirigió este domingo su último partido en el equipo de la Ciudad del Sol, curiosamente el único que ha perdido en esta etapa, por 3-1 en el campo de la Cultural Leonesa, un resultado que le da el título de Segunda B al cuadro castellano-leonés. Hasta ese momento, el Lorca había disputado ocho encuentros con Vidal al frente, de los que había ganado tres y empatado cinco.