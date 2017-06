Todo el vestuario del Real Madrid quiere que siga Keylor Navas

Keylor Navas se ha ganado al vestuario del Real Madrid. Su personalidad y su valía en el terreno de juego han provocado que nadie, entre jugadores y cuerpo técnico, dude sobre su continuidad en el conjunto blanco. Según ha podido saber Libertad Digital y esRadio, todos desean que esté con ellos la próxima temporada. No hablamos de los pesos pesados de la plantilla. Hablamos de toda la plantilla. El vestuario es una piña y Keylor Navas es una pieza que ha encajado perfectamente.

El portero costarricense, pese a terminar a un gran nivel, ha tenido altibajos durante la temporada. Empezó con dudas tras reaparecer tras su lesión y fue incluso pitado en el Santiago Bernabéu. Betis, Sevilla o Nápoles son algunos ejemplos donde el guardameta cometió errores graves y fue señalado. Sin embargo, nunca perdió el apoyo de sus compañeros y del cuerpo técnico, con Zidane a la cabeza. En uno de esos partido, ante el Betis, Keylor se metió un gol en propia meta al escaparse el balón de sus manos, y tras la victoria, con una mano salvadora del portero, muchos jugadores fueron a dedicarle la victoria. Es un ejemplo de lo que es el vestuario y de cómo ven a Keylor Navas.

Según el diario Marca, los jugadores y Zidane le han hecho a saber a Florentino Pérez que desean que Keylor Navas continúe en el Real Madrid. Hace dos veranos, el costarricense se quedó a unos minutos de ser jugador del Manchester United. David de Gea es un deseo del presidente del Real Madrid pero esto no significa que Keylor tenga que salir traspasado. Ya lo dijo el actual portero del Real Madrid en El Primer Palo. "No me pienso ir. Estoy muy bien aquí y no me ha gustado nunca el camino fácil. Si Dios quiere que esté en otro lugar será así, pero quiero seguir aquí", aseguró.

Veremos qué decide hacer la directiva del Real Madrid al respecto, pero la voluntad de los jugadores y del cuerpo técnico es la de que keylor Navas continúe la próxima temporada.