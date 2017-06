Un londinense que recibió ocho puñaladas hizo frente a los terroristas al grito de "jodeos, soy del Millwall"

El atentado de Londres del pasado sábado, coincidiendo con la final de la Champions League, estremeció a toda Inglaterra. Tras el terrible ataque de Mánchester durante el concierto de Ariana Grande, la capitán inglesa se veía sacudida por otro ataque terrorista sólo doce días después. Tres hombres arrollaron a un grupo de peatones en el Puente de Londres y apuñalaron a varias personas en un mercado gastronómico cercano antes de caer abatidos por la policía.

Roy Larner es uno de los grandes protagonistas de las últimas horas en Inglaterra. Larner tuvo las agallas suficientes para hacer cara a los terroristas a pesar de que éstos estaban armados, cuchillo en mano. Su valiente actuación permitió escapar de la barbarie a algunos transeúntes. Al grito de "¡jodeos, soy del Millwall!" se enfrentó a ellos. Su heroico comportamiento le costó al bueno de Roy ocho puñaladas. Tres días después del atentado, Larner relata los hechos desde la cama del hospital donde se recupera de las heridas sufridas.

Fui hacia ellos como un idiota, pero necesitaba hacer algo", afirma. "Di unos pasos hacia ellos y les grité ‘¡jodeos, soy del Millwall!’ y empezaron a atacarme. Me paré a luchar contra ellos mientras los demás corrían, y me dañaron porque estaba yo solo contra los tres. Me apuñalaron y cortaron ocho veces, había sangre por todas partes, pero por suerte no me mataron