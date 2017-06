Piqué, a la prensa: "Me pitan por vuestra culpa"

Gerard Piqué, nuevamente pitado con la selección española. En esta ocasión durante el amistoso que el equipo de Julen Lopetegui ha jugado contra Colombia en la Nueva Condomina de Murcia (2-2). Un partido en el que, curiosamente, el central barcelonista ha lucido por primera vez el brazalete de capitán con la Selección. Concretamente durante diez minutos —entre el 46 y el 55—, después de que Iniesta, el hasta entonces capitán, fuera sustituido al comienzo de la segunda parte y antes de dejar su puesto a Gerard Deulofeu.

Aunque el termómetro de la Nueva Condomina también registró aplausos, lo cierto es que Piqué recibió más pitos que ovaciones, como se pudo comprobar prácticamente desde el pitido inicial y prácticamente en cada balón que tocaba el central azulgrana.

Sin embargo, fue el propio jugador quien había prendido la mecha con unas declaraciones realizadas esta misma semana, en los micrófonos de Movistar Plus, al asegurar que "nosotros conseguimos que el Real Madrid hiciera una rúa por ganar una Copa del Rey", en referencia a la conquistada por los blancos en 2011, y recordando que el Barça no ha celebrado este año el título copero ganado el pasado mes de mayo ante el Alavés en el Vicente Calderón.

Así, el central ya había sido recibido con pitos en la llegada el martes de la Selección a Murcia, y este miércoles, un día después, el público de la Nueva Condomina también quiso abroncar al jugador, que pasaba por zona mixta tras el partido ante Colombia.

"¿Por qué os interesa tanto (lo de los pitos)? ¿Por qué le dais tanta bola? ¿Por qué no habláis de fútbol?", se quejaba Piqué ante los medios de comunicación, asegurando que no había sido vuelto a pitar por la afición española tras la Eurocopa del año pasado en Francia. "

"Llevas un año y medio preguntándome por esto. Tú, tu medio y los otros medios lo hacéis importante, habéis hecho que esto pase (...) La gente ya no silbaba (tras la Eurocopa) y vosotros hacéis encuestas preguntando si hay que silbar a Piqué. ¿Tú crees que es por si creen que soy independentista? ¿Me he pronunciado alguna vez a favor de la independencia? Me pitan por vuestra culpa", explotaba Piqué en zona mixta de la Nueva Condomina.