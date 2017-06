Diego Costa, al ataque: "Conte me mandó un mensaje y no me quiere en el Chelsea"

Diego Costa ha puesto punto final a su etapa en el Chelsea y lo ha hecho de forma indirecta y abriendo al ojo público sus desavenencias con su actual entrenador, Antonio Conte. Después del partido que enfrentó a España contra Colombia en Murcia, Costa reveló a la prensa qué mensaje le había mandado el italiano de cara a al próxima temporada.

"Antonio Conte me ha comunicado por mensaje que no sigo en el Chelsea y ya está. Es una vergüenza. Ya he reenviado el mensaje a la gente del Chelsea para que decidan, pero está claro que el entrenador no cuenta conmigo y no me quiere allí. Ahora hay que buscar un equipo", comentó el '9' en zona mixta.

Estas palabras de Costa reactivaron aún más los continuos rumores e informaciones que le sitúan en el Atlético de Madrid pese a la sanción FIFA que impide a los rojiblancos inscribir futbolistas hasta el mercado invernal. Diego lo sabe, dio su opinión sobre no jugar y valoró la opción de su regreso: "Estar cinco meses sin jugar es complicado, pero la gente sabe que quiero mucho al Atlético y que me encanta vivir en Madrid. Sería bonito volver, pero es difícil estar cuatro o cinco meses sin jugar. Es un año de Mundial y hay muchas cosas que pensar. Necesito jugar, sólo eso".

El Atlético ya sabe que Diego Costa quiere jugar y para ello deberá solucionar al igual que ocurre con Sandro y Vitolo la fórmula de cesión adecuada para sus fichajes. Una de las opciones que se está barajando es China. La Superliga lleva tiempo interesada en Costa y una cesión allí hasta enero podría ser lo más adecuado. El delantero debería elegir si jugar en esa liga le conviene, si prefiere otro club o si por el contrario decide no ir al Atlético y marcharse a otro conjunto que le ofrezca jugar sin ningún tipo de negociación paralela.

Desde el Calderón, pronto el Wanda Metropolitano, saben que el fichaje del hispano-brasileño rondaría una cifra superior a los 60-65 millones de euros ya que el Chelsea quiere sacar tajada del futbolista. La presión de Diego Costa puede ser decisiva, pero si el Atlético de Simeone no encuentra la manera de mantener al jugador en activo hasta enero, el ariete podría elegir otras opciones que están a su alcance.