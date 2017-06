El Sevilla amenaza al Atlético de Madrid y a Vitolo con la cláusula del jugador

El presidente del Sevilla FC, José Castro, se refirió "perplejo" a las noticias que envuelven a Vitolo,uno de los capitanes del club andaluz que podría poner rumbo al Atlético de Madrid, para lo cual aseguró que no van "a negociar nada", por lo que si el jugador canario "quiere irse tendrá que ir a LaLiga y depositar su cláusula".

"Leo y escucho igual que vosotros y me quedo perplejo a veces. La realidad es que Vitolo es un jugador al que renovamos en agosto y le quedan tres años más. Tiene un contrato con la entidad. Si Vitolo quiere irse y alguien lo quiere, hay una fórmula para hacerlo, y la fórmula no es otra que ir a LaLiga y depositar el importe de su cláusula", apuntó en SFC Radio.

El máximo dirigente del cuadro sevillista se refirió así al supuesto interés del Atlético por el canario, a pesar de que el cuadro rojiblanco tenga la sanción FIFA de no poder inscribir jugadores hasta enero de 2018. "Si Vitolo quiere irse, porque él quiera irse, porque nosotros no queremos que se vaya, y algún club quiera pagar la cláusula, nosotros no vamos a negociar nada, tendrá que ir a la Liga de Fútbol Profesional y depositar la cláusula", afirmó, refiriéndose al coste del jugador, que estaría rondando los 40 millones tras su última renovación hasta 2020.

Además, Castro no quiso valorar el posible paso por la UD Las Palmas de Vitolo antes de recalar en el Atleti. "No voy a entrar en lo que diga el padre de Vitolo. Si alguien quiere llevárselo a otro club y él quiere irse, pues que pague la cláusula. Vitolo es uno de nuestros capitanes, es un jugador extraordinario, que siempre ha tenido un comportamiento extraordinario, pero no sé qué se le pasa ahora por la cabeza", confesó.

El presidente del Sevilla explicó que están deseando que comience el nuevo proyecto con Eduardo Berizzo a la cabeza, nuevo técnico que fue anunciado este miércoles. "Lo que queremos hacer es un equipo competitivo y lo que queremos es que los mejores jugadores se queden aquí. No quiero hablar de salidas, lo que quiero es que llegue pronto Berizzo y empezar a hablar de entradas", afirmó.

"Nos encantaría incorporar a Jesus Navas a nuestra entidad, pero no voy a entrar ni en el nombre de Navas ni en el de ninguno. Hay que esperar a que llegue Berizzo, porque aunque hay muchas cosas habladas con él, lo importante es que nos veamos con el entrenador en persona", explicó a preguntas sobre el ex del Sevilla.