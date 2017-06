Pese al buen rendimiento que ha ofrecido esta temporada, Álvaro Morata no seguirá en el Real Madrid. El delantero madrileño quiere más protagonismo después de haber jugado sólo 1.872 minutos entre todas las competiciones en la campaña 2016/17 (la mayoría de ellos como suplente, pues sólo fue titular en 19 encuentros), habiendo marcado 20 goles y seis asistencias en 42 partidos.

Sabe Morata que si continúa en el Real Madrid seguiría estando a la sombra de un Karim Benzema que, pese a presentar peores promedios que el internacional español, ha acabado siendo decisivo en momentos clave de la temporada, como por ejemplo en la vuelta de semifinales de Champions ante el Atlético de Madrid, con su mágica jugada que silenció el Vicente Calderón.

Al delantero madrileño, de 24 años, no le faltan novias —además de la suya propia, Alice Campello, con la que se casará este verano— y una de ellas es el Manchester United de José Mourinho, con quien Morata ya coincidió en el Real Madrid. El club de Old Trafford no va a renovar a Zlatan Ibrahimovic y, tras las calabazas que le ha dado Antoine Griezmann —el francés se quedará otro año más en el Atlético de Madrid tras la reciente sentencia del Tribunal de Arbitraje Deportivo (TAS) que confirma la sanción de la FIFA al club rojiblanco—, Morata pasa ahora a ser el objetivo número uno.

El madrileño sabe del interés del United y el representante del futbolista, Juanma López, ya se lo ha trasladado al Real Madrid. Según informa el diario Marca, el que fuera defensa del Atlético de Madrid se ha reunido este viernes por la mañana en las oficinas del Santiago Bernabéu con José Ángel Sánchez, director general de la entidad blanca, para trasladarle la intención de abandonar el club.

Según apunta el rotativo madrileño, Morata busca minutos y sentirse importante. Sin embargo, el director de Deportes del Grupo Libertad Digital, Vicente Azpitarte, ha desvelado en el programa Fútbol esRadio lo que le han trasladado fuentes de la directiva madridista, apuntando que lo de Morata responde básicamente a intereses económicos. Y es que el delantero internacional tiene una ficha de 6 millones de euros brutos en el Real Madrid —algo más de 3 millones netos—, por lo que su deseo es ver mejorados sus emolumentos.

En caso de abandonar el Madrid, ahora mismo el destino más probable de Álvaro Morata sería el Manchester United. Según Marca, el club inglés ya ha realizado una primera oferta de 70 millones de euros a la entidad blanca por el delantero internacional español, por quien también estaría interesado el Milan, como Libertad Digital ya apuntó en su día. Sin embargo, el Madrid no está dispuesto a dejarle escapar así como así y pide la friolera de 90 millones.

De acabar fichando por los Diablos Rojos, Morata seguiría compartiendo vestuario con un James Rodríguez que también está cerca de fichar por el reciente campeón de la Europa League. En este sentido, cabe recordar las declaraciones del propio ariete español el pasado miércoles en la Nueva Condomina, tras el amistoso entre la selección española y Colombia (2-2), al asegurar que "igual James y yo somos compañeros el año que viene". A falta de confirmarse que ambos abandonar el Madrid, el nuevo club del madrileño y el de Cúcuta podría ser el Manchester United.

Morata sabe que tiene más opciones de ser titular en el Manchester United que en el Real Madrid y por eso está dispuesto a hacer las maletas, viendo además que la casa blanca podría acometer el fichaje del crack francés Kylian Mbappé y que la jovencísima perla brasileña Vinicius Júnior tampoco tardará en acabar vestido de blanco (el fichaje ya está confirmado oficialmente, aunque su llegada al Madrid no se producirá hasta julio de 2018, cuando el sudamericano ya sea mayor de edad.