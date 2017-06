José Mourinho hizo que equipos como el Oporto, el Inter de Milán o el Real Madrid volviesen a ser grandes en sus ligas y en Europa después de años sin serlo. En Portugal logró todo en Do Dragao, igual que en Milan con el Inter mientras que en el Bernabéu recuperó el gen competitivo del Madrid con tres semifinales de Champions y ganó la liga de los récords.

"Eran equipos que quieren ganar, pero están a miles de kilómetros de distancia de ganar", dijo Mourinho para referirse a sus exequipos. Ahora en el Manchester United su objetivo es el mismo.

Aparte de hablar de su carrera en los banquillos, Mourinho en su entrevista con el semanario luso "Expresso" habló de alguno de sus antiguos jugadores como por ejemplo Sergio Ramos: "El capitán del Real Madrid, que levantó la copa el otro día, y que ahora es tricampeón europeo, cuando llegué al Real Madrid en 2010, nunca había jugado los cuartos de final".

También dejó recados para sus actuales futbolistas en el Manchester United: "No saben lo que es ganar salvo los futbolistas "viejos" de la era Ferguson que aún juegan en este club inglés", comentó The Special One.