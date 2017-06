Oficial: Griezmann renueva y pide perdón al Atlético de Madrid

El delantero francés Antoine Griezmann ha ampliado su contrato con el Atlético de Madrid por una temporada más, hasta el 30 de junio de 2022. La noticia fue adelantada ayer, pero se ha hecho oficial hoy a través de un comunicado del conjunto rojiblanco.

Este es el anuncio oficial del club colchonero:

El Atlético de Madrid ha llegado a un acuerdo con Antoine Griezmann para la ampliación de su contrato por una temporada más. El delantero francés firmó su nueva relación contractual con nuestra entidad, que se extiende ahora hasta el 30 de junio de 2022. Tras estampar su firma en el nuevo contrato, Griezmann señaló que "lo primero que quiero hacer es pedir disculpas a la gente que haya entendido mal mis declaraciones. Puede que me expresara mal o que algunos quisieran sacar titulares donde no los había, pero desde que he llegado lo doy todo por mi club, mis compañeros y mi cuerpo técnico y estoy muy feliz de volver a vivir una temporada más con todos ustedes".

El ariete de Macon tiene claro cómo va a agradecer el esfuerzo del club y el apoyo de la afición: "Daré gracias a todos dándolo todo en el campo como siempre". Ahora, el atacante piensa en cargar pilas en las vacaciones y, a la vuelta, preparar con fuerzas la próxima campaña: "Ahora estaré unos días descansando para recuperar fuerzas y volver con mis compañeros y el cuerpo técnico a preparar a tope la temporada en Los Ángeles de San Rafael como todos los años".