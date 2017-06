El nuevo formato de Segunda División lleva tiempo convirtiendo los finales de temporada de la categoría en uno de los eventos deportivos del año a nivel futbolístico. El sistema de competición ha creado un mini-torneo que cada curso ha deparado emociones fuertes hasta el último minuto. Cuatro equipos se jugarán toda la temporada en dos o cuatro partidos dependiendo de sus logros.

Equipos que optan a Primera

En la edición del playoff de ascenso a Primera División 2016/2017, Getafe, Tenerife, Cádiz y Huesca son los elegidos para intentar acompañar a Levante y Girona en la aventura del próximo año en Primera División. La Liga 123 tiene en estos cuatro clubes a los clasificados en las posiciones 3ª, 4ª, 5ª y 6ª en la fase regular de la temporada.

El formato es simple: tercero contra sexto y cuarto contra quinto en las semifinales. A este hecho hay que añadir más variantes. El desempate en las dos eliminatorias y en la posterior final, si no hay una victoria de ninguno de los dos, se dirimirá por el valor doble de los goles fuera de casa y en caso de no solucionarse así tras la prórroga en el partido de vuelta, la posición liguera designará al ganador. No hay penaltis. Ganará el cruce el equipo que en caso de empate final a todo con prórroga incluida en la vuelta se haya clasificado en mejor lugar durante el curso.

Huesca-Getafe

El equipo oscense jugará el primer partido en casa debido a su sexta posición frente a la tercera del conjunto madrileño. El favorito es el Getafe por historia en Primera, por plantilla y por una mejor temporada regular, pero el Huesca llega como el tapado que ha 'molestado' durante todo el curso para colarse en la última jornada en el playoff. Si ascienden harían historia con su primera presencia en la categoría de oro del fútbol español.

El duelo en los banquillos está servido con la dilatada experiencia de Juan Antonio Anquela y José Bordalás. El técnico del Getafe ya consiguió el ascenso el año pasado con el Alavés mientras que Anquela lo rozó con el Alcorcón en 2012. Esta temporada los enfrentamientos entre ambos equipos se han saldado con 0-0 en el Alcoraz y 1-1 en el Coliseum Alfonso Pérez.

Huesca-Getafe (miércoles 14 de junio 21:00 horas)

Getafe-Huesca (sábado 17 de junio 21:00 horas)

Cádiz-Tenerife

El Ramón de Carranza acogerá el partido de ida entre Tenerife (4º) y Cádiz (5º) con el desenlace final en el Heliodoro Rodríguez López. Ambos no esperaban estar en el playoff y el objetivo de la permanencia fue su máxima obsesión durante la fase regular del campeonato. Una vez asegurada su continuidad en Segunda empezaron a crecer en confianza y ahora tienen el sueño de regresar a Primera más cerca que nunca.

José Luis Martí, entrenador del Tenerife, medirá sus fuerzas estratégicas y su plantilla contra las legiones gaditanas de Álvaro Cervera, técnico del Cádiz. Es la eliminatoria más pareja a priori ya que la diferencia entre ellos sólo ha sido de un puesto y sus fuerzas son bastante parejas. Este año empataron a uno en Tenerife y ganaron los isleños en la tacita de plata.

Cádiz-Tenerife (jueves 15 de junio 21:00 horas)

Tenerife-Cádiz (domingo 18 de junio 21:00 horas)

Gran final por el ascenso

Los dos partidos definitivos se jugarán el miércoles 21 de junio y el sábado 24 del mismo mes. Tras el último partido conoceremos el nombre de tercer ascendido a Primera División. Getafe, Huesca, Cádiz y Tenerife buscarán la gloria en dos semanas.