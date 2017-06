Si hay dos ídolos para Boca Juniors aparte de hombres como Maradona y Martín Palermo esos son Carlos Tévez y Juan Román Riquelme. Los dos últimos han compartido vivencias en el club Xeneize y hasta la fecha no se conocía una mala relación entre ambos, pero Tévez se ha encargado de abrir la caja de los truenos para crear una gran polémica en el club y en toda Argentina.

En una entrevista para TyC Sports, el que fuese delantero de equipos como Boca Juniors, Manchester City o Manchester United se despachó a gusto contra Riquelme: "Cuando Román jugaba no tenía amigos periodistas, ahora toma mate con ellos. Siempre trata de tirar para abajo a los jugadores de Boca y al cuerpo técnico. Me he callado durante un año, pero ya no".

Las palabras de Tévez tuvieron lugar tras otras de Riquelme en las que descartaba jugar en China en caso de que hubiese tenido antes de retirarse una oferta parecida a la que tuvo Carlos, que sí aceptó marcharse a jugar a la Superliga china.